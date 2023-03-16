В Воздушных силах рассказали, изменит ли ситуацию на поле боя передача Украине МиГ-29

Март, 16 в 14:31

Истребители МиГ-29, которые может передать Украине Польша и еще несколько стран, вряд ли глобально изменят ситуацию на фронте.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

— Там проводились “определенные” модификации для того, чтобы иметь хоть какую-то совместимость со странами НАТО. Это может быть определенное бортовое оборудование, вроде GPS-навигации, система связи, адаптированная под НАТО, система “свой-чужой” вот и все. Этот самолет остается советским, каким бы он ни был. Особых изменений на фронте вряд ли добавит, — сказал он.

В то же время Игнат отметил, что передача МиГ-29 — это серьезная помощь в наращивании возможностей нашей тактической авиации, ведь эти истребители могут наносить удары ракетами HARM и поддерживать ударные группы бомбардировщиков-штурмовиков. Кроме того, украинская техника летает “на пределе своих возможностей” и изнашивается.

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Представитель Воздушных сил подчеркнул, что чтобы получать преимущество в воздухе Украине нужен многоцелевой современный самолет четвертого поколения.

Ранее представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава получила положительные сигналы от нескольких стран о передаче Украине истребителей МиГ-29.

Источник: телемарафон