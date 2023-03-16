Украина предложила НАТО создать авиационную коалицию — Игнат

Март, 16 в 14:59

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Украина предложила партнерам из стран НАТО создать авиационную коалицию.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

— Сегодня завершился симпозиум командующих Воздушных сил стран-членов НАТО, в котором принял участие и командующий ВС ВСУ генерал Николай Олещук. Он рассказал о многих вещах, что именно происходит на фронте, какие именно нужны мощности для того, чтобы увеличить потенциал нашей системы ПВО, и наземных систем, и воздушных, — рассказал Игнат.

По его словам, командующий ВС ВСУ обратился к своим коллегам с предложением создать авиационную коалицию, которая могла бы функционировать по примеру танковой.

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— Понятно, что не все можно говорить. Потому что такие вещи не являются публичными. Поэтому хочется в ближайшее время видеть еще лучшие новости, — добавил Игнат.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что западные партнеры сейчас ведут дискуссии относительно типа истребителей, которые они могли бы передать Украине для усиления противовоздушной обороны.

Источник: телемарафон