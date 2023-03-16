Україна запропонувала НАТО створити авіаційну коаліцію – Ігнат

Березень, 16 в 14:59

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Україна запропонувала партнерам з країн НАТО створити авіаційну коаліцію.

Про це він сказав в етері телемарафону.

– Сьогодні завершився симпозіум командувачів Повітряних сил країн-членів НАТО, в якому взяв участь і командувач ПС ЗСУ генерал Микола Олещук. Він розповів про багато речей, що саме відбувається на фронті, які саме потрібні потужності для того, щоб збільшити потенціал нашої системи ППО: і наземних систем, і повітряних, – розповів Ігнат.

За його словами, командувач ПС ЗСУ звернувся до своїх колег з пропозицією створити авіаційну коаліцію, яка могла б функціонувати за прикладом танкової.

Зараз дивляться

– Зрозуміло, що не все можна говорити. Тому що такі речі не є публічними. Тому хочеться найближчим часом бачити ще кращі новини, – додав Ігнат.

Раніше міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що західні партнери зараз ведуть дискусії щодо типу винищувачів, які вони могли б передати Україні для посилення протиповітряної оборони.

Джерело: телемарафон