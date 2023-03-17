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Факты / Україна

В ближайшие дни: Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи для Украины

Илья Нежигай, редактор ленты
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты планируют в ближайшие дни объявить новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

— История поддержки Украины является надежной и, откровенно говоря, несравнимая во всем мире, с точки зрения того, какие виды возможностей и какие суммы мы согласились предоставить и продолжаем соглашаться предоставлять Украине.

В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление, еще больше помощи по безопасности от Соединенных Штатов. Мы твердо придерживаемся этого и будем продолжать это делать, — сказал он.

Он также прокомментировал решение Польши предоставить Украине боевые самолеты МиГ.

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— Это суверенное решение любой страны. И мы уважаем эти суверенные решения… Я воспользуюсь случаем, чтобы поддержать Польшу, которая действительно превосходит себя, когда речь идет о поддержке Украины. Они предоставили значительную помощь по безопасности, — добавил координатор Совета нацбезопасности США.

В то же время он говорит, что США не считают эффективными решениями выделять ограниченные средства по президентским полномочиям на F16 для Украины.

Напомним, 16 марта президент Польши принял решение о передаче Украине первых четырех истребителей МиГ-29 уже в ближайшие дни.

Источник: Голос Америки
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