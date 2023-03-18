Март, 18 в 13:15

В Украине еще четверо российских оккупантов получили от 10 до 12 лет тюремного заключения. Они попали в плен под Бахмутом и Угледаром (Донецкая область).

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Осужденные воевали против Украины в составе подразделений Южного военного округа ВС РФ.

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– Украинские защитники взяли их в плен во время боевых действий на Бахмутском и Угледарском направлениях, — отметили в спецслужбе.

Один из них был командиром мотострелкового взвода 2-го армейского корпуса РФ. Этот оккупант воевал против Украины с 2014 года, еще во время антитеррористической операции (АТО). После начала полномасштабной войны он приказывал обстреливать города Украины на востоке из артиллерийских установок Пион.

Другой российский боевик после 24 февраля 2022 года участвовал в штурмах населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Тюремный срок получил и оккупант, который в составе 5 отдельной мотострелковой бригады Оплот пытался захватить поселок Великая Новоселка (Донецкая область).

Четвертый боевик с 2014 года входил в состав созданного РФ “разведывательного управления республиканской гвардии” террористического формирования “ДНР”. Сначала он охранял российские тюрьмы, в которых оккупанты незаконно удерживали участников движения сопротивления. После полномасштабного вторжения РФ боевик участвовал в атаках на украинские города на восточном фронте.

Суд признал четырех оккупантов виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена (ст. 111);

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110);

участие в террористической группе или террористической организации (ст. 258-3);

участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях (ст. 260).

Один из осужденных получил 10 лет тюремного заключения, а трое других – 12 лет.

Недавно суд вынес приговор заместителю командира воинской части воздушных сил ВС РФ, бомбившему Харьковскую телебашню. Он получил 12 лет тюрмы.

Кроме того, СБУ передала в суд дела в отношении 41 депутата Госдумы РФ, голосовавших за “признание” террористических образований “Л/ДНР”.