Березень, 18 в 13:15

В Україні ще четверо російських окупантів отримали від 10 до 12 років ув’язнення. Вони потрапили в полон під Бахмутом та Вугледаром (Донецька область).

Про це поінформували в пресцентрі Служби безпеки України.

Засуджені воювали проти України в складі підрозділів Південного військового округу ЗС РФ.

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– Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках, – зазначили в спецслужбі.

Один із них був командиром мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу РФ. Цей окупант воював проти України з 2014 року, ще під час антитерористичної операції (АТО). Після початку повномасштабної війни він наказував обстрілювати міста України на сході із артилерійських установок Піон.

Інший російський бойовик після 24 лютого 2022 року брав участь у штурмах населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Тюремний термін отримав і окупант, який у складі 5 окремої мотострілецької бригади Оплот пробував захопити селище Велика Новосілка (Донецька область).

Четвертий бойовик із 2014 року входив до складу створеного РФ “розвідувального управління республіканської гвардії” терористичного формування “ДНР”. Спочатку він охороняв російські тюрми, в яких окупанти незаконно утримували учасників руху опору. Після повномасштабного вторгнення РФ бойовик брав участь в атаках на українські міста на східному фронті.

Суд визнав чотирьох окупантів винними за кількома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада (ст. 111);

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110);

участь у терористичній групі чи терористичній організації (ст. 258-3);

участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ст. 260).

Один із засуджених отримав 10 років ув’язнення, а троє інших – 12 років.

Нещодавно суд виніс вирок заступнику командира військової частини повітряних сил ЗС РФ, який бомбардував Харківську телевежу. Він отримав 12 років ув’язнення.

Крім того, СБУ передала до суду справи щодо 41 депутата Держдуми РФ, які голосували за “визнання” терористичних утворень “Л/ДНР”.