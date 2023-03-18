Количество российских ракетоносителей в Черном море уменьшилось, но опасность удара остается высокой — Гуменюк

Март, 18 в 9:22

Количество российских ракетоносителей в Черном море уменьшилось, но опасность удара остается высокой.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

– Корабельная группировка врага в Черном море уменьшилась до 17 кораблей. Общим залпом до 22 калибров, – сказала она.

Гуменюк отметила, что на вероятность ракетной угрозы указывают атаки Шахедами, которые враг использует для выявления наших систем ПВО.

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В то же время активизировалась вражеская авиация, это может означать, что Россия готовит тяжелое оружие, предполагают, что это могут быть те же Калибры.



Напомним, 16 марта, украинские военные зафиксировалив Черном море.