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Факты / Україна

Количество российских ракетоносителей в Черном море уменьшилось, но опасность удара остается высокой — Гуменюк

Анастасия Кожушко, редактор ленты
російські кораблі у Чорному морі
Фото: Depositphotos

Количество российских ракетоносителей в Черном море уменьшилось, но опасность удара остается высокой.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

– Корабельная группировка врага в Черном море уменьшилась до 17 кораблей. Общим залпом до 22 калибров, – сказала она.

Гуменюк отметила, что на вероятность ракетной угрозы указывают атаки Шахедами, которые враг использует для выявления наших систем ПВО.

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В то же время активизировалась вражеская авиация, это может означать, что Россия готовит тяжелое оружие, предполагают, что это могут быть те же Калибры.


Напомним, 16 марта, украинские военные зафиксировали нетипичную для врага активность в Черном море.

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