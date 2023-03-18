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Факти / Україна

Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася, але небезпека удару залишається високою – Гуменюк

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
російські кораблі у Чорному морі
Фото: Depositphotos

Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зменшилася, але небезпека удару залишається високою. 

Про це  в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– Корабельне угруповання ворога у Чорному морі зменшилося до 17 кораблів. Загальним залпом до 22 Калібрів, – сказала вона. 

Гуменюк наголосила,  що на ймовірність ракетної загрози вказують атаки Шахедами, які ворог використовує для виявлення наших систем ППО.

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Водночас активізувалася ворожа авіація, це може означати що Росія готує важчу зброю, припускають що це можуть бути ті самі Калібри.

Нагадаємо, 16 березня, українські військові зафіксували нетипову для ворога активність у Чорному морі.

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