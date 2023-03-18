Тактика ракетного террора России уже потерпела поражение — Юсов

Март, 18 в 12:36

Российские войска и дальше будут продолжать свою тактику ракетного террора, но разведка наблюдает увеличение интервалов между атаками.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

– От ракетного террора рашисты не отказываются, но мы видим, что ракетный блицкриг провалился с тех пор, как и начался, хочя этот инструмент запугивания и дальше используется, – сказал он.

Юсов отметил, что разведка наблюдает увеличение интервалов между ракетными атаками врага.

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– Если раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, то сейчас интервал может быть в 3-4 недели. Они используют Шахеды, но уже по-другому и количественно, и по интервалам. Ну, и высокоточного ракетного вооружения у россиян становится действительно мало, – отметил военный.

По его словам, если говорить о Калибрах, Искандерах, Кинжалах, то это не то оружие, которым враг может себе позволить засыпать Украину. Но устаревшего ракетного вооружения у РФ еще много.

– Особенно, когда речь идет о С-300 — это означает повышение угрозы для прифронтовых территорий, и мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожью и другим городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение, – сказал Юсов.

Он отметил, что Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла, но сегодня коренным образом повлиять на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет.

Напомним, накануне российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими дронами-камикадзе типа Shahed- 136/131. Всего враг запустил по Украине 16 дронов, 11 из них сбили наши силы ПВО.