Атака дронів на Україну: ввечері сили ППО знищили 11 “шахедів”
Напередодні російські окупанти завдали удару по Україні іранськими дронами-камікадзе типу Shahed- 136/131.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Атака розпочалася близько 21:00 та здійснювалась з двох напрямків – зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.
Силами та засобами повітряних командувань Центр, Схід та Захід Повітряних сил Збройних сил України знищено 11 ударних Безпілотників в центральних, західних та східних областях відповідно.
Всього ворог запустив по Україні 16 дронів.
Напередодні повідомлялося про звуки вибухів у кількох областях, наприклад, у Львівській області. У Новомосковську Дніпропетровської області два дрони-камікадзе влучили в об’єкт критичної інфраструктури – там серйозні руйнування.
Також було чути вибухи і в Рівненській області.