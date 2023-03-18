Березень, 18 в 6:22

Напередодні російські окупанти завдали удару по Україні іранськими дронами-камікадзе типу Shahed- 136/131.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака розпочалася близько 21:00 та здійснювалась з двох напрямків – зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.

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Силами та засобами повітряних командувань Центр, Схід та Захід Повітряних сил Збройних сил України знищено 11 ударних Безпілотників в центральних, західних та східних областях відповідно.

Всього ворог запустив по Україні 16 дронів.

Напередодні повідомлялося про звуки вибухів у кількох областях, наприклад, у Львівській області. У Новомосковську Дніпропетровської області два дрони-камікадзе влучили в об’єкт критичної інфраструктури – там серйозні руйнування.

Також було чути вибухи і в Рівненській області.