Март, 18 в 8:13

Потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения достигли 164 200 убитыми, из которых 880 — за последние сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 18 марта.

Украинские защитники также уничтожили за вчера много боевой техники врага, в частности пять танков, семь броневиков, восемь артсистем и 14 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 18 марта 2023-го:

личный состав — около 164 200 (+880) человек ликвидировано;

танки – 3 511 (+5);

боевые бронированные машины — 6 830 (+7);

артиллерийские системы — 2 560 (+8);

РСЗО — 506 (+2);

средства ПВО — 265;

самолеты — 305;

вертолеты — 290;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 159 (+14);

крылатые ракеты — 907;

корабли/катера — 18;

автомобильная техника и автоцистерны — 5 404 (+3);

специальная техника — 259 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 388-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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