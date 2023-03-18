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Факты / Україна

За сутки ВСУ уничтожили 880 оккупантов и 14 вражеских дронов

Валентина Летяк, редактор ленты
Війна в Україні_втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения достигли 164 200 убитыми, из которых 880 — за последние сутки.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 18 марта.

Украинские защитники также уничтожили за вчера много боевой техники врага, в частности пять танков, семь броневиков, восемь артсистем и 14 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 18 марта 2023-го:

  • личный состав — около 164 200 (+880) человек ликвидировано;
  • танки – 3 511 (+5);
  • боевые бронированные машины — 6 830 (+7);
  • артиллерийские системы — 2 560 (+8);
  • РСЗО — 506 (+2);
  • средства ПВО — 265;
  • самолеты — 305;
  • вертолеты — 290;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 159 (+14);
  • крылатые ракеты — 907;
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5 404 (+3);
  • специальная техника — 259 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 388-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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