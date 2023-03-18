За сутки ВСУ уничтожили 880 оккупантов и 14 вражеских дронов
Фото: Генштаб ВСУ
Потери России в живой силе с начала полномасштабного вторжения достигли 164 200 убитыми, из которых 880 — за последние сутки.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 18 марта.
Украинские защитники также уничтожили за вчера много боевой техники врага, в частности пять танков, семь броневиков, восемь артсистем и 14 беспилотников оперативно-тактического уровня.
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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 18 марта 2023-го:
- личный состав — около 164 200 (+880) человек ликвидировано;
- танки – 3 511 (+5);
- боевые бронированные машины — 6 830 (+7);
- артиллерийские системы — 2 560 (+8);
- РСЗО — 506 (+2);
- средства ПВО — 265;
- самолеты — 305;
- вертолеты — 290;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 159 (+14);
- крылатые ракеты — 907;
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 5 404 (+3);
- специальная техника — 259 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 388-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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