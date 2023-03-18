Атака дронов на Украину: вечером силы ПВО уничтожили 11 “шахедов”
Накануне российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими дронами-камикадзе типа Shahed- 136/131.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Атака началась около 21:00 и осуществлялась с двух направлений — с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области РФ.
Силами и средствами воздушных командований Центр, Восток и Запад Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено 11 ударных беспилотников в центральных, западных и восточных областях соответственно.
Всего враг запустил по Украине 16 дронов.
Накануне сообщалось о звуках взрывов в нескольких областях, например, во Львовськой области. В Новомосковске Днепропетровской области два дрона-камикадзе попали в объект критической инфраструктуры — там серьезные разрушения.
Также были слышны взрывы и в Ровенской области.