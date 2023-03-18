Март, 18 в 6:22

Накануне российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими дронами-камикадзе типа Shahed- 136/131.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Атака началась около 21:00 и осуществлялась с двух направлений — с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области РФ.

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Силами и средствами воздушных командований Центр, Восток и Запад Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено 11 ударных беспилотников в центральных, западных и восточных областях соответственно.

Всего враг запустил по Украине 16 дронов.

Накануне сообщалось о звуках взрывов в нескольких областях, например, во Львовськой области. В Новомосковске Днепропетровской области два дрона-камикадзе попали в объект критической инфраструктуры — там серьезные разрушения.

Также были слышны взрывы и в Ровенской области.