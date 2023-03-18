За добу ЗСУ знищили 880 окупантів та 14 ворожих дронів
Фото: Генштаб ЗСУ
Втрати Росії у живій силі з початку повномасштабного вторгнення сягнули 164 200 вбитими, з яких 880 – за останню добу.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 березня.
Українські захисники також знищили за вчора багато бойової техніки ворога, зокрема п’ять танків, сім броньовиків, вісім артсистем та 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 18 березня 2023-го:
- особовий склад – близько 164 200 (+880) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3511 (+5);
- бойові броньовані машини ‒ 6 830 (+7);
- артилерійські системи – 2 560 (+8);
- РСЗВ – 506 (+2);
- засоби ППО ‒ 265;
- літаки – 305;
- гелікоптери – 290;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 159 (+14);
- крилаті ракети ‒ 907;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5 404 (+3);
- спеціальна техніка ‒ 259 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 388-му добу.
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