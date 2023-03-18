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Факти / Україна

За добу ЗСУ знищили 880 окупантів та 14 ворожих дронів

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Війна в Україні_втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у живій силі з початку повномасштабного вторгнення сягнули 164 200 вбитими, з яких 880 – за останню добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 березня.

Українські захисники також знищили за вчора багато бойової техніки ворога, зокрема п’ять танків, сім броньовиків, вісім артсистем та 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 18 березня 2023-го:

  • особовий склад – близько 164 200 (+880) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3511 (+5);
  • бойові броньовані машини ‒ 6 830 (+7);
  • артилерійські системи – 2 560 (+8);
  • РСЗВ – 506 (+2);
  • засоби ППО ‒ 265;
  • літаки – 305;
  • гелікоптери – 290;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 159 (+14);
  • крилаті ракети ‒ 907;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5 404 (+3);
  • спеціальна техніка ‒ 259 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 388-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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