Березень, 18 в 8:13

Втрати Росії у живій силі з початку повномасштабного вторгнення сягнули 164 200 вбитими, з яких 880 – за останню добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 18 березня.

Українські захисники також знищили за вчора багато бойової техніки ворога, зокрема п’ять танків, сім броньовиків, вісім артсистем та 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 18 березня 2023-го:

особовий склад – близько 164 200 (+880) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3511 (+5);

бойові броньовані машини ‒ 6 830 (+7);

артилерійські системи – 2 560 (+8);

РСЗВ – 506 (+2);

засоби ППО ‒ 265;

літаки – 305;

гелікоптери – 290;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 159 (+14);

крилаті ракети ‒ 907;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 5 404 (+3);

спеціальна техніка ‒ 259 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 388-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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