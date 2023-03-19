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Факты / Україна

Минус 710 оккупантов и 21 танк: потери РФ за минувшие сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Минус 710 оккупантов и 21 танк: потери РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 164 910 своих военных, из них 710 оккупантов украинские защитники ликвидировали за последние сутки.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ,

Другие потери РФ с 24.02.22 по 19.03.23:

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  • танков — 3532 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин — 6853 (+23) ед,
  • артиллерийских систем — 2568 (+8) ед,
  • РСЗО — 507 (+1) ед,
  • средств ПВО — 268 (+3) ед,
  • самолетов — 305 (+0) ед,
  • вертолетов — 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2159 (+0),
  • крылатых ракет — 907 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5408 (+4) ед,
  • специальной техники — 262 (+3).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Генштаб ВСУ: Силы обороны отбили ряд атак РФ в северной части Бахмута

Источник: Генштаб ВСУ
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