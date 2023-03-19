Март, 19 в 8:29

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 164 910 своих военных, из них 710 оккупантов украинские защитники ликвидировали за последние сутки.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ,

Другие потери РФ с 24.02.22 по 19.03.23:

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танков — 3532 (+21) ед,

боевых бронированных машин — 6853 (+23) ед,

артиллерийских систем — 2568 (+8) ед,

РСЗО — 507 (+1) ед,

средств ПВО — 268 (+3) ед,

самолетов — 305 (+0) ед,

вертолетов — 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2159 (+0),

крылатых ракет — 907 (+0),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5408 (+4) ед,

специальной техники — 262 (+3).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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