Минус 710 оккупантов и 21 танк: потери РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 164 910 своих военных, из них 710 оккупантов украинские защитники ликвидировали за последние сутки.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ,
Другие потери РФ с 24.02.22 по 19.03.23:
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- танков — 3532 (+21) ед,
- боевых бронированных машин — 6853 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 2568 (+8) ед,
- РСЗО — 507 (+1) ед,
- средств ПВО — 268 (+3) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2159 (+0),
- крылатых ракет — 907 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5408 (+4) ед,
- специальной техники — 262 (+3).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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