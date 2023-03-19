Березень, 19 в 8:29

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 164 910 своїх військових, з них 710 окупантів українські захисники ліквідували за останню добу.

Про це йдеться у зведення Генштабу ЗСУ,

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 19.03.23:

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танків ‒ 3532 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23) од,

артилерійських систем – 2568 (+8) од,

РСЗВ – 507 (+1) од,

засобів ППО ‒ 268 (+3) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0),

крилатих ракет ‒ 907 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4) од,

спеціальної техніки ‒ 262 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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