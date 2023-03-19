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Факти / Україна

Мінус 710 окупантів та 21 танк: втрати РФ за минулу добу

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Мінус 710 окупантів та 21 танк: втрати РФ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 164 910 своїх військових, з них 710 окупантів українські захисники ліквідували за останню добу.

Про це йдеться у зведення Генштабу ЗСУ,

Інші втрати РФ з 24.02.22 по 19.03.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3532 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23) од,
  • артилерійських систем – 2568 (+8) од,
  • РСЗВ – 507 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 268 (+3) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0),
  • крилатих ракет  ‒ 907 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4) од,
  • спеціальної техніки ‒ 262 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбили низку атак РФ у північній частині Бахмута

Джерело: Генштаб ЗСУ
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