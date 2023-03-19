Мінус 710 окупантів та 21 танк: втрати РФ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 164 910 своїх військових, з них 710 окупантів українські захисники ліквідували за останню добу.
Про це йдеться у зведення Генштабу ЗСУ,
Інші втрати РФ з 24.02.22 по 19.03.23:
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- танків ‒ 3532 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23) од,
- артилерійських систем – 2568 (+8) од,
- РСЗВ – 507 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 268 (+3) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0),
- крилатих ракет ‒ 907 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4) од,
- спеціальної техніки ‒ 262 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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