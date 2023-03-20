Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

За сутки армия РФ сократилась на 700 солдат — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты за минувшие сутки в боях потеряли по меньшей мере 700 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также в российской армии стало меньше танков и систем противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

Потери РФ в войне на 20.03.2023:

  • личного состава — около 165 610 (+700) человек ликвидировано,
  • танков — 3537 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 6869 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 2577 (+9) ед,
  • РСЗО — 507 ед,
  • средств ПВО — 270 (+2) ед,
  • самолетов — 305 ед,
  • вертолетов — 290 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2160 (+1) ед,
  • крылатых ракет — 907 ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5416 (+8) ед,
  • специальной техники — 265 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 390-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка