Март, 20 в 8:06

Российские оккупанты за минувшие сутки в боях потеряли по меньшей мере 700 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также в российской армии стало меньше танков и систем противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

Потери РФ в войне на 20.03.2023:

личного состава — около 165 610 (+700) человек ликвидировано,

танков — 3537 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 6869 (+16) ед,

артиллерийских систем — 2577 (+9) ед,

РСЗО — 507 ед,

средств ПВО — 270 (+2) ед,

самолетов — 305 ед,

вертолетов — 290 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2160 (+1) ед,

крылатых ракет — 907 ед,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5416 (+8) ед,

специальной техники — 265 (+3) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 390-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.