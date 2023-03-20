За сутки армия РФ сократилась на 700 солдат — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Российские оккупанты за минувшие сутки в боях потеряли по меньшей мере 700 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Также в российской армии стало меньше танков и систем противовоздушной обороны.
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Потери РФ в войне на 20.03.2023:
- личного состава — около 165 610 (+700) человек ликвидировано,
- танков — 3537 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 6869 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 2577 (+9) ед,
- РСЗО — 507 ед,
- средств ПВО — 270 (+2) ед,
- самолетов — 305 ед,
- вертолетов — 290 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2160 (+1) ед,
- крылатых ракет — 907 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5416 (+8) ед,
- специальной техники — 265 (+3) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 390-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.