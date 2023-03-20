Березень, 20 в 8:06

Російські окупанти за минулу добу в боях втратили щонайменше 700 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також у російській армії поменшало танків та систем протиповітряної оборони.

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Втрати РФ у війні на 20.03.2023:

особового складу ‒ близько 165 610 (+700) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3537 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16) од,

артилерійських систем – 2577 (+9) од,

РСЗВ – 507 од,

засобів ППО ‒ 270 (+2) од,

літаків – 305 од,

гелікоптерів – 290 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1) од,

крилатих ракет ‒ 907 од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 265 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 390-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.