За добу армія РФ скоротилася на 700 солдатів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Російські окупанти за минулу добу в боях втратили щонайменше 700 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Також у російській армії поменшало танків та систем протиповітряної оборони.
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Втрати РФ у війні на 20.03.2023:
- особового складу ‒ близько 165 610 (+700) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3537 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16) од,
- артилерійських систем – 2577 (+9) од,
- РСЗВ – 507 од,
- засобів ППО ‒ 270 (+2) од,
- літаків – 305 од,
- гелікоптерів – 290 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1) од,
- крилатих ракет ‒ 907 од,
- кораблів /катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 265 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 390-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.