Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

За добу армія РФ скоротилася на 700 солдатів – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за минулу добу в боях втратили щонайменше 700 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також у російській армії поменшало танків та систем протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 20.03.2023:

  • особового складу ‒ близько 165 610 (+700) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3537 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6869 (+16) од,
  • артилерійських систем – 2577 (+9) од,
  • РСЗВ – 507 од,
  • засобів ППО ‒ 270 (+2) од,
  • літаків – 305 од,
  • гелікоптерів – 290 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2160 (+1) од,
  • крилатих ракет ‒ 907 од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5416 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 265 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 390-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка