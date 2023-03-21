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Факты / Україна

Экс-глава Укрзализныци и советник президента: что известно о новом главе Минстратегпрома Камышине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олександр Камишін
Фото: УНИАН

Пост министра стратегических отраслей промышленности вместо Павла Рябикина занял Александр Камышин. Что известно о нем – читайте дальше в материале Фактов ICTV.

Биография Камышина

Александр Камышин родился 2 июля 1984 года в Киеве. Он окончил в 2007 году Национальный технический университет Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского. Кроме того, в течение 2003-2005 годов учился в Международном университете финансов.

В 2010 году окончил Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

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Камышин женат, воспитывает двух сыновей.

Карьера Камышина

Александр Камышин был главой правления АО Укрзализныця с 1 апреля 2022 года (с 11 августа 2021 исполнял обязанности председателя правления АО Укрзализныця).

До того, как возглавил Укрзализныцю, был менеджером в Dragon Capital и SCM, основателем компаний Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm и Fortior Capital.

27 февраля 2023 года подал в отставку с должности главы правления Укрзализныци, заявив о планах возглавить Офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

3 марта 2023 года был назначен внештатным советником президента Украины.

21 марта 2023 года Верховная Рада поддержала назначение Александра Камышина на должность министра по вопросам промышленности Украины. За это проголосовало 312 народных депутатов

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