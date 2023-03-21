Март, 21 в 12:26

Новым главой Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал бывший глава Укрзализныци Александр Камышин.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За кандидатуру Камышина проголосовало 312 парламентариев.

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Предыдущим главой Министерства по вопросам промышленности Украины был Павел Рябикин, которого уволили с занимаемой должности.

Александр Камышин родился в 1984 году. Имеет образование финансиста и управленца. С 11 августа 2021 года исполнял обязанности председателя правления АО Укрзализныця, а с 1 апреля 2022 года был председателем правления АО Укрзализныця.

До должностей в УЗ был менеджером в Dragon Capital и SCM, основателем компаний Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm и Fortior Capital.

27 февраля 2023 года подал в отставку с должности председателя правления Укрзализныци и заявил о планах возглавить Офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

3 марта 2023 года стал внештатным советником президента Украины.