Ексголова Укрзалізниці та радник президента: що відомо про нового очільника Мінстратегпрому Камишіна
Посаду міністра стратегічних галузей промисловості замість Павла Рябікіна обійняв Олександр Камишін. Що відомо про нього – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.
Біографія Камишіна
Олександр Камишін народився 2 липня 1984 року у Києві. Він закінчив у 2007 році Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського. Крім того, протягом 2003-2005 років навчався у Міжнародному університеті фінансів.
У 2010 році закінчив Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Камишін одружений, виховує двох синів.
Кар’єра Камишіна
Олександр Камишін був головою правління АТ Укрзалізниця з 1 квітня 2022 року (з 11 серпня 2021 року виконував обов’язки голови правління АТ Укрзалізниця).
До того, як очолив Укрзалізницю, був менеджером у Dragon Capital і SCM, засновником компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.
27 лютого 2023 року подав у відставку з посади голови правління Укрзалізниці, заявивши про плани очолити Офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.
3 березня 2023 року був призначений позаштатним радником президента України.
21 березня 2023 року Верховна Рада підтримала призначення Олександра Камишіна на посаду міністра з питань промисловості України. За це проголосувало 312 народних депутатів