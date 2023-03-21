Март, 21 в 0:41

Визит Владимира Путина во временно оккупированный Мариуполь свидетельствует о том, что военное руководство РФ боится контрнаступления ВСУ.

Такое мнение в эфире телемарафона Єдині новини высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

— В их задачи (военного руководства РФ — Ред.) входит проверка линии обороны на Юге. Они все панически опасаются, что украинские силы могут там пойти в контратаку. И они едут, проверяют. Почему Шойгу или кто-то из военного руководства РФ ни разу не поехал куда-то на Луганщину, почему никто не появился в Донецке? Они все едут на Юг — или в Крым, или в Мариуполь. Они проверяют линии обороны там, — сказал эксперт.

По словам Мусиенко, россияне чувствуют неуверенность в дальнейших военных действиях на территории Украины.

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Напомним, что ночью 19 марта президент РФ Владимир Путин якобы посетил Мариуполь Донецкой области. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В пресс-службе президента РФ заявили, что Путин “осмотрел несколько объектов города, а также пообщался с местными жителями”.