Березень, 21 в 0:41

Візит Володимира Путіна до тимчасово окупованого Маріуполя свідчить про те, що військове керівництво РФ боїться контрнаступу ЗСУ.

Таку думку в ефірі телемарафону Єдині новини висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

– В їхні задачі (військового керівництва РФ – Ред.) входить перевірка лінії оборони на Півдні. Вони всі панічно остерігаються, що українські сили можуть там піти в контратаку. І вони їдуть, перевіряють. Чому Шойгу або хтось із військового керівництва РФ жодного разу не поїхав кудись на Луганщину, чому ніхто не з’явився в Донецьку? Вони всі їдуть на Південь – або в Крим, або в Маріуполь. Вони перевіряють лінії оборони там, – сказав експерт.

За словами Мусієнка, росіяни відчувають невпевненість у подальших військових діях на території України.

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Нагадаємо, що вночі 19 березня президент РФ Володимир Путін нібито відвідав Маріуполь Донецької області. Про це повідомили на сайті Кремля.

У пресслужбі президента РФ заявили, що Путін “оглянув кілька об’єктів міста, а також поспілкувався з місцевими жителями”.