23 октября 2025 года в Краматорске российский беспилотник Ланцет атаковал автомобиль журналистов. В результате нападения погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин, а журналист Александр Колычев получил серьезные ранения.

Что известно о российских дронах Ланцет

Ланцет – это российский беспилотный барражирующий боеприпас, предназначенный для поражения наземной техники и других целей на фронте и в тылу противника. Эти дроны могут в течение длительного времени кружить в воздухе, отслеживая цель, а затем стремительно атаковать ее.

Свое название дрон получил от хирургического инструмента ланцет, предназначенного, в частности, для разрезания нарывов, прототипа скальпеля. Такое название должно было отметить “хирургическую точность” беспилотника.

Сейчас смотрят

Дрон создала российская компания ZALA Aero, входящая в концерн Калашников. Она занимается беспилотниками с середины 2000-х годов, а барражирующими боеприпасами – только с 2010-х.

Как объяснил в комментарии BBC на условиях анонимности российский эксперт, в министерстве обороны РФ поначалу не заинтересовались барражирующими дронами, поэтому российские коммерческие компании не спешили заниматься подобными разработками.

ZALA Aero в первую очередь рассчитывала на экспортные поставки своих новых дронов. Ланцет – не первая разработка ZALA Aero: ранее был выпущен дрон Куб, который сейчас использует армия РФ.

Ланцет был представлен летом 2019 года на военной выставке в Подмосковье. В российских войсках заинтересовались этими дронами-камикадзе после их испытания в Сирии.

Как отмечает BBC, хотя БпЛА тогда продемонстрировали эффективность, в России сразу не запустили их в производство, считая слишком дорогим оружием, для которого в Сирии не всегда можно найти столь существенные цели.

Однако рашисты начали активно применять Ланцеты уже во время полномасштабной войны против Украины.

Дрон-камикадзе Ланцет — технические характеристики

максимальная скорость последней модификации Ланцет-3 составляет 110 км/ч (в условиях горизонтального полета) и 300 км/ч (при атаке на цель);

дальность полета достигает 40-50 км;

вес беспилотника составляет около 12 кг, из которых боевой осколочно-фугасной части – до 5 кг;

являются носителями кумулятивного заряда КЗ-6, позволяющего пробивать до 215 мм брони или 550 мм бетонных конструкций;

телевизионный канал связи и несколько систем наведения: координатную, с помощью оптико-электронных средств, и комбинированную;

аппарат может находиться в воздухе около часа.

После захвата цели противодействие РЭБ становится бесполезным, так как для атаки дрон переходит в автономный режим.

Что известно о применении Ланцетов на фронте в Украине

Российские пропагандисты (так называемые военные блогеры и представители СМИ) в конце октября – начале ноября 2022 года начали публиковать значительное количество видеозаписей удачных применений дронов Ланцет на поле боя в Украине.

А в минобороны РФ отчитываются, что этот аппарат является “самым эффективным российским БпЛА”.

Российский пропагандист, экс-полковник генштаба РФ Михаил Ходаренок утверждает, что Ланцет якобы превосходит американский барражирующий беспилотник Switchblade-600 за счет Х-образного, а не прямого размещения крыльев, что дает преимущества во время маневрирования и пикирования.

Оккупанты часто применяют дрон-камикадзе Ланцет в паре с российским разведывательным БпЛА Орлан. Последний должен определить цель, которую Ланцет впоследствии поражает. Обычно войска РФ таким образом пытаются вывести из строя зенитно-ракетные системы (ЗРК).

Пропагандист Ходаренок утверждает, что с помощью Ланцетов РФ якобы сможет в ближайшем будущем преодолеть украинскую противовоздушную оборону (ПВО). Российские пропагандисты также утверждают, что эти дроны уничтожают технику Вооруженных сил Украины на фронте, например, гаубицы М777.

Еще в начале октября расследователи InformNapalm сообщали, что Россия начала более активно использовать в Украине дроны-камикадзе ZALA Ланцет-1 и Ланцет-3. Они связывали это с поставкой Украине американских Switchblade 600.

В начале ноября в командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что недавно ударные беспилотники Ланцет появились на фронте в “широком использовании”.

И хотя в минобороны РФ утверждают, что перехватить или уничтожить эти дроны “практически невозможно” благодаря противолазерной защите, однако практика показывает, что сбивать их все же можно.

Так, Вооруженные силы Украины неоднократно отчитывались о сбитии Ланцетов. К примеру, в июле украинские защитники сбили ударный беспилотник типа Ланцет, пытавшийся атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области. ВСУ сбивали Ланцеты и в других регионах Украины. В октябре Воздушные силы ВСУ отчитывались о сбитии двух Ланцетов.

Действительно ли дроны Ланцет могут повлиять на ход войны

Как рассказал в комментарии BBC командир подразделения аэроразведки ВСУ, специалист по разработке дронов Юрий Касьянов, беспилотники Ланцет могут дать врагу определенное преимущество на поле боя, однако на исход войны это не повлияет.

– Я считаю, что применение БпЛА типа Ланцет на поле боя дает определенные преимущества противнику. Но в то же время я не могу сказать, что применение такого рода оружия может как-то кардинально отразиться на ходе и характере войны. Нет, это не повлияет на итог войны, — подчеркнул он.

По словам Касьянова, существуют разные методы противодействия таким дронам. Например, можно уничтожать их еще до запуска вместе с оператором и станцией наведения.

Комментируя эффективность российских Ланцетов, эксперт обратил внимание на небольшой размер боевой части этих дронов и малую дальность их работы. Например, боевая часть иранских Shahed-136, которые РФ массово применяет при ударах по Украине, в 10 раз больше, чем у Ланцета. Дальность полета российского дрона составляет около 40 км, а иранского – около полутора тысяч.

Касьянов подчеркнул, что эти БПЛА выполняют совершенно различные задачи. Например, если иранский дрон оккупанты применяют для ударов по крупным инфраструктурным объектам, то Ланцет – это беспилотник поля боя.

Касьянов считает, что Ланцеты на 80% состоят из китайских комплектующих. В то же время их финальная сборка и настройка уже производятся на заводах в РФ. Также в России могут производить для них микросхемы.

По данным Касьянова, РФ начала самостоятельно осваивать процесс производства электромоторов и аккумуляторов для беспилотников.

Фото: Kalashnikov Group

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.