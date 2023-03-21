У гарячих точках фронту ворог відчуває дефіцит бронетехніки – Череватий

Березень, 21 в 15:09

На Лимано-Куп’янському російські відчувається нестача у російських окупантів бронетехніки, тому ворог все частіше використовує застарілі БМП-1.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Водночас, за його словами, росіяни також почали частіше використовувати ударні безпілотники Ланцет, чого раніше не було.

Зараз дивляться

– Із новітнього озброєння використовують хіба що баражуючі боєприпаси Ланцет. Раніше противник масово їх не використовував. Зараз наші військові вирішують, як протидіяти цим безпілотникам, – зазначив він.

Череватий також повідомив, що за минулу добу на цьому українські військові знищили БМП, міномет Васильок та станцію РЕП Стриж, а у попередні дні знищували по кілька базових танків Т-72, а також новітні Т-80 та Т-90.