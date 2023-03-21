Март, 21 в 12:14

21 марта в пригороде Запорожья прогремел взрыв.

Громкий звук был слышен и в самом областном центре, сообщают местные жители.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 12:09.

Сейчас смотрят

В областной военной администрации ситуацию пока не комментировали.

Известно, что в течение суток ситуация на Запорожском направлении не претерпела существенных изменений.

Враг 20 марта пытался удерживать занятые рубежи. Кроме того, 106 раз открывал огонь по позициям украинских защитников из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

По сообщению Нацполиции области, накануне оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Чаривное, Ольговское, Новоандреевка, Новоданиловка, Малиновка, Червоное, Плавни, Зализничное, Малая Токмачка, Белогорье, Преображенка, Зеленый Гай, Затишье, Каменское, Степное.

Кроме того, поступило 13 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры из-за обстрелов армии РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 391-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Запорожская ОВА