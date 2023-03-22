Атака дронами: на Киевщине работает ПВО
В ночь на 22 марта российские оккупанты атаковали Украину дронами.
Обновлено 02:00. В Киевской области сообщают о повторной работе ПВО.
Обновлено 01:00. На Киевщине работают силы противовоздушной обороны. Информацию подтвердили в ОВА.
По данным мониторинговых Telegram-каналов, в области уже сбили три воздушные цели врага.
Ранее об угрозе атаки дронами сообщали в Киевской областной военной администрации.
— Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала “воздушная тревога”, — говорится в сообщении.
По состоянию на 00:30 в Киевской области и в ряде других северных областей объявлена воздушная тревога.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 392-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: ГУР