Март, 22 в 0:43

В ночь на 22 марта российские оккупанты атаковали Украину дронами.

Обновлено 02:00. В Киевской области сообщают о повторной работе ПВО.

Обновлено 01:00. На Киевщине работают силы противовоздушной обороны. Информацию подтвердили в ОВА.

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По данным мониторинговых Telegram-каналов, в области уже сбили три воздушные цели врага.

Ранее об угрозе атаки дронами сообщали в Киевской областной военной администрации.

— Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала “воздушная тревога”, — говорится в сообщении.

По состоянию на 00:30 в Киевской области и в ряде других северных областей объявлена воздушная тревога.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 392-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГУР