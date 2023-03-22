Березень, 22 в 0:43

В ніч проти 22 березня російські окупанти атакували Україну дронами.

Оновлено 02:00. У Київській області повідомляють про повторну роботу ППО.

Оновлено 01:00. На Київщині працюють сили протиповітряної оборони. Інформацію підтвердили в ОВА.

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За даними моніторингових Telegram-каналів, в області вже збили три повітряні цілі ворога.

Раніше про загрозу атаки дронами повідомляли у Київській обласній військовій адміністрації.

– Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу “повітряна тривога”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 00:30 на Київщині та у низці інших північних областей оголошена повітряна тривога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ГУР