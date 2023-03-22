Атака дронами: на Київщині працює ППО
В ніч проти 22 березня російські окупанти атакували Україну дронами.
Оновлено 02:00. У Київській області повідомляють про повторну роботу ППО.
Оновлено 01:00. На Київщині працюють сили протиповітряної оборони. Інформацію підтвердили в ОВА.
За даними моніторингових Telegram-каналів, в області вже збили три повітряні цілі ворога.
Раніше про загрозу атаки дронами повідомляли у Київській обласній військовій адміністрації.
– Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу “повітряна тривога”, – йдеться у повідомленні.
Станом на 00:30 на Київщині та у низці інших північних областей оголошена повітряна тривога.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: ГУР