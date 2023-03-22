Первая партия уже в ВСУ. Укроборонпром совместно со страной НАТО начал производить 122-мм артснаряды

Март, 22 в 10:56

Государственный концерн Укроборонпром в кооперации со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-мм снаряда за рубежом. Первую партию уже отгрузили ВСУ.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Указано, что это уже третий вид боеприпаса после минометной 120-мм мины и танкового 125-мм снаряда, который изготавливается по украинской технологии и с привлечением украинских узкопрофильных специалистов на зарубежных мощностях.

Сейчас смотрят

В ведомстве добавили, что снаряд калибра 122 мм используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения — 15400 м) и САУ 2С1 Гвоздика (максимальная дальность поражения — 15200 м).

— Заказу Минобороны предшествовали заводские испытания, на которых Укроборонпром подтвердил необходимые тактико-технические характеристики снаряда: прочность корпуса при выстреле, устойчивость снаряжения, максимальная дальность стрельбы, проверка кучности при стрельбе, полнота разрыва снаряда, — отмечают в ведомстве.

Характерно, что количество осколков значительно превышает осколочность штатного “советского” образца.

Ранее Великобритания заявила, что передаст Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, для использования их боевыми танками Challenger 2.