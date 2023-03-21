Британия предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger – Минобороны
Великобритания передаст Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, для использования боевыми танками Challenger 2.
Об этом сообщила заместитель министра обороны страны, баронесса Аннабель Голди в ответ на письменный парламентский запрос.
Член Палаты лордов Британии лорд Реймонд Хилтон поинтересовался, передадут ли Украине боеприпасы с обедненным ураном.
– Наряду с предоставлением Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы будем предоставлять боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, — сообщила в ответ баронесса Голди.
Она отметила, что такие снаряды обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.
Обеденный уран имеет высокую плотность и используется в броне военной техники и в бронебойных снарядах.
Как известно, Великобритания вначале пообещала предоставить 14 своих боевых танков Challenger 2. Однако посол Украины в Британии Вадим Пристайко сообщил, что это количество вырастет вдвое (до 28 танков).
Украинские военные уже овладевают этой техникой на британской территории.
Танки Challenger 2 оснащены 120-миллиметровой пушкой и пулеметами. Обученный экипаж может поразить до семи целей в минуту.
Источник: Сайт парламента Великобритании