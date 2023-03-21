Март, 21 в 15:42

Великобритания передаст Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, для использования боевыми танками Challenger 2.

Об этом сообщила заместитель министра обороны страны, баронесса Аннабель Голди в ответ на письменный парламентский запрос.

Член Палаты лордов Британии лорд Реймонд Хилтон поинтересовался, передадут ли Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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– Наряду с предоставлением Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, мы будем предоставлять боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, — сообщила в ответ баронесса Голди.

Она отметила, что такие снаряды обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.

Обеденный уран имеет высокую плотность и используется в броне военной техники и в бронебойных снарядах.

Как известно, Великобритания вначале пообещала предоставить 14 своих боевых танков Challenger 2. Однако посол Украины в Британии Вадим Пристайко сообщил, что это количество вырастет вдвое (до 28 танков).

Украинские военные уже овладевают этой техникой на британской территории.

Танки Challenger 2 оснащены 120-миллиметровой пушкой и пулеметами. Обученный экипаж может поразить до семи целей в минуту.

Источник: Сайт парламента Великобритании