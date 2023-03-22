Перша партія вже у ЗСУ. Укроборонпром спільно з країною НАТО почав виробляти 122-мм артснаряди
Державний концерн Укроборонпром у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном. Першу партію вже відвантажити ЗСУ.
Про це повідомляє Міноборони України.
Зазначено, що це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях.
У відомстві додали, що снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 Гвоздика (максимальна дальність ураження – 15200 м).
– Замовленню Міноборони передували заводські випробування, на яких Укроборонпром підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряду: міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості при стрільбі, повнота розриву снаряду, – наголошують у відомстві.
Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного “радянського” зразку.
Раніше Велика Британія заявила, що передасть Україні бронебійні снаряди, які містять збіднений уран, для використання їх бойовими танками Challenger 2.