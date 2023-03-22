Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Перша партія вже у ЗСУ. Укроборонпром спільно з країною НАТО почав виробляти 122-мм артснаряди

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Перша партія вже у ЗСУ. Укроборонпром спільно з країною НАТО почав виробляти 122-мм артснаряди
Фото: Міноборони

Державний концерн Укроборонпром у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном. Першу партію вже відвантажити ЗСУ.

Про це повідомляє Міноборони України.

Зазначено, що це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях.

Зараз дивляться

У відомстві додали, що снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 Гвоздика (максимальна дальність ураження – 15200 м).

– Замовленню Міноборони передували заводські випробування, на яких Укроборонпром підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряду: міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості при стрільбі, повнота розриву снаряду, – наголошують у відомстві.

Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного “радянського” зразку.

Раніше Велика Британія заявила, що передасть Україні бронебійні снаряди, які містять збіднений уран, для використання їх бойовими танками Challenger 2.

Читайте
Путін спробує почати ще один наступ найближчим часом – Кірбі

Джерело: Міноборони
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка