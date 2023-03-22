Потреби України у відновленні зросли до $411 млрд – Світовий банк

Березень, 22 в 19:24

Україні для відновлення та реконструкції необхідно щонайменше $411 млрд, згідно з новою оцінкою Світового банку.

Як пише Bloomberg, до таких висновків дійшли, спираючись на збитки, що були завдані протягом першого року повномасштабного російського вторгнення.

Нова сума, визначена за результатами спільної оцінки, проведеної банком, урядом України, Єврокомісією та Організацією Об’єднаних Націй, еквівалентна 2,6-разовому прогнозованому валовому внутрішньому продукту України на 2022 рік.

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Оцінка також показала, що вторгнення підштовхнуло 7,1 млн людей до бідності та відкинуло назад на 15 років у розвитку.

— Це жахлива цифра, яка показує масштаби руйнувань і постійну потребу в міжнародній підтримці, – сказала Анна Бьорде, віцепрезидент Світового банку у справах Європи та Центральної Азії.

У вересні Світовий банк зробив початковий прогноз вартості відбудови України у $349 млрд, заснований на результатах перших трьох місяців війни.

За даними Світового банку, збитки не зросли настільки, наскільки можна було очікувати після перших трьох місяців, через кілька факторів. Серед них: найбільш інтенсивні бойові дії обмежені областями, які вже зазнали значних руйнувань; деякі потреби країни вже були задоволені урядом за міжнародної підтримки; уряд був здатен підтримувати безперебійне надання основних послуг.

У межах оцінки Світовий банк визначив прямі фізичні збитки, завдані інфраструктурі та будівлям, а також вплив на життя людей та їхні засоби до існування.