Сентябрь, 09 в 19:18

Общую сумму средств, необходимую на послевоенное восстановление Украины, предварительно оценили по меньшей мере в $349 млрд. Это более чем в 1,5 раза превышает ВВП Украины в 2021 году.

Об этом говорится в совместной оценке правительства Украины, Еврокомиссии и Всемирного банка. Речь идет о восстановлении нашего государства в социальном, производственном и инфраструктурном секторах.

– В совместной оценке правительство Украины, Европейская комиссия и Всемирный банк в сотрудничестве с партнерами оценивают текущую стоимость реконструкции и восстановления в Украине в $349 млрд. Ожидается, что эта цифра вырастет в ближайшие месяцы, поскольку война продолжается, — отмечается в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Отчет Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей восстановления (RDNA), обнародованный сегодня, является первой комплексной оценкой последствий полномасштабной войны в двадцати различных секторах. Отчет включает период с 24 февраля по 1 июня 2022 года.

Сейчас смотрят

Анализ обнаружил, что физический ущерб от войны превысил $97 млрд. Особенно значительным он был в жилищном секторе, сферах транспорта, торговли и промышленности. Больше всего разрушений зафиксировано в Черниговской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской и Запорожской областях.

– Российское вторжение в Украину продолжает наносить ужасные потери: от значительных жертв среди гражданского населения и перемещения миллионов людей до повсеместного разрушения домов, предприятий, социальных институтов и экономической деятельности… RDNA поможет определить приоритеты для восстановления, — объяснила региональный вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде.

Согласно отчету, в течение следующих 36 месяцев Украине понадобится $105 млрд на решение неотложных потребностей. Речь идет о восстановлении систем образования и здравоохранения, школ и больниц; подготовке к предстоящей зиме через восстановление отопления и энергоснабжения домов; поддержке сельского хозяйства; ремонте важных транспортных дорог.

Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, только на первый этап (rapid recovery) необходимо $17 млрд, из которых $3,4 млрд – уже в ближайшие три месяца. Он выразил надежду на поддержку соответствующих проектов восстановления со стороны стран G7(Большой семерки), Евросоюза, МВФ и Всемирного банка.

По словам Шмыгаля, презентованная сегодня оценка разрушений и потребностей восстановления закладывает основу для национального Плана восстановления Украины и является предпосылкой его финансирования.

В то же время в Кабмине и Еврокомиссии подчеркивают, что изложенная в отчете оценка является предварительной, а потому озвученные убытки и потребности следует рассматривать как минимальные, не отражающие в полной мере масштабы разрушений и потерь для Украины. Поэтому в будущем будет проходить пересмотр данных.