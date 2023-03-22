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Факти / Україна

РФ атакувала Україну дронами, у низці областей – повітряна тривога: що відомо

Валентина Чорна, редакторка стрічки
РФ атакувала Україну дронами, у низці областей – повітряна тривога: що відомо

В ніч проти 22 березня російські окупанти атакували Україну дронами.

На Київщині працюють сили протиповітряної оборони. За попередньою інформацією, в області знищили три ворожі цілі.

Також у мережі повідомляли про роботу ППО на Житомирщині. Моніторингові групи фіксують рух цілей в напрямку Рівненщини.

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Станом на 02:00 повітряна тривога оголошена у Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Атака дронами: на Київщині працює ППО

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