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Факты / Україна

Зеленский показал видео попадания ракеты в жилой дом в Запорожье

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Запоріжжя 22 березня 2023

Президент Украины Владимир Зеленский показал видео попадания российской ракеты в жилой дом в Запорожье.

– Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажное здание. Россия со зверской жестокостью обстреливает город, – комментирует страшные кадры глава государства.

Президент Украины отмечает: оккупанты попали в кварталы, где живут обычные люди, дети.

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– Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей.

Это не должно стать “просто обычным днем” в Украине, где угодно еще в Европе или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы быстрее победить российский террор и защитить жизнь, – отмечает Владимир Зеленский.

Отметим, что обстрел Запорожья 22 марта начался после 11 утра.

Местные жители насчитали не менее шести взрывов.

Оккупанты били по жилым домам в областном центре и острову Хортица.

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