РФ хочет отбить Купянск – британская разведка
Российские войска, вероятно, стремятся отбить Купянск Харьковской области, поскольку этот город является важным логистическим узлом.
Такое предположение сделали в разведке Минобороны Великобритании, проанализировав ожесточенные бои, которые идут, начиная с марта 2023 года, на участке линии фронта Сватово – Кременная на севере Луганской области.
По информации, имеющейся в распоряжении британской разведки, Россия частично восстановила контроль над непосредственными подступами к Кременной.
Местами, отмечают в разведке Минобороны Великобритании, РФ продвинулась на несколько километров.
– Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от оборонных линий, которые они подготовили вдоль возвышенностей, и интегрировать реку Оскол как естественную преграду, попытавшись отбить Купянск, – считают британские разведчики.
На северо-востоке оперативные намерения России, очевидно, предполагают пребывание в обороне.
В Минобороны Великобритании не исключают: российское командование опасается, что в этом секторе Украина может попытаться осуществить большое наступление.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 393-е сутки.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Олег Синегубов