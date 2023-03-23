Март, 23 в 10:41

Российские войска, вероятно, стремятся отбить Купянск Харьковской области, поскольку этот город является важным логистическим узлом.

Такое предположение сделали в разведке Минобороны Великобритании, проанализировав ожесточенные бои, которые идут, начиная с марта 2023 года, на участке линии фронта Сватово – Кременная на севере Луганской области.

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По информации, имеющейся в распоряжении британской разведки, Россия частично восстановила контроль над непосредственными подступами к Кременной.

Местами, отмечают в разведке Минобороны Великобритании, РФ продвинулась на несколько километров.

– Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от оборонных линий, которые они подготовили вдоль возвышенностей, и интегрировать реку Оскол как естественную преграду, попытавшись отбить Купянск, – считают британские разведчики.

На северо-востоке оперативные намерения России, очевидно, предполагают пребывание в обороне.

В Минобороны Великобритании не исключают: российское командование опасается, что в этом секторе Украина может попытаться осуществить большое наступление.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 393-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Олег Синегубов