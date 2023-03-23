РФ хоче відбити Куп’янськ – британська розвідка

Березень, 23 в 10:41

Російські війська, імовірно, прагнуть відбити Куп’янськ Харківської області, оскільки це місто є важливим логістичним вузлом.

Таке припущення зробили в розвідці Міноборони Великої Британії, проаналізувавши запеклі бої, що точаться, починаючи з березня 2023 року, на ділянці лінії фронту Сватове – Кремінна на півночі Луганської області.

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За інформацією, яка є в розпорядженні британської розвідки, Росія частково відновила контроль над безпосередніми підступами до Кремінної.

Місцями, зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії, РФ просунулася на кілька кілометрів.

– Російське командування, імовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від оборонних ліній, які вони підготували вздовж височин, та інтегрувати річку Оскіл як природну перешкоду, спробувавши відбити Куп’янськ, – вважають британські розвідники.

На північному сході оперативні наміри Росії, очевидно, передбачають перебування в обороні.

У Міноборони Великої Британії не виключають: російське командування побоюється, що в цьому секторі Україна може спробувати здійснити великий наступ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 393-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Олег Синєгубов