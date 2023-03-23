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Факти / Україна

РФ хоче відбити Куп’янськ – британська розвідка

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Куп'янська 28 лютого 2023

Російські війська, імовірно, прагнуть відбити Куп’янськ Харківської області, оскільки це місто є важливим логістичним вузлом.

Таке припущення зробили в розвідці Міноборони Великої Британії, проаналізувавши запеклі бої, що точаться, починаючи з березня 2023 року, на ділянці лінії фронту Сватове – Кремінна на півночі Луганської області.

Карта бойових дій довкола Харківської області 23 березня 2023

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За інформацією, яка є в розпорядженні британської розвідки, Росія частково відновила контроль над безпосередніми підступами до Кремінної.

Місцями, зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії, РФ просунулася на кілька кілометрів.

Російське командування, імовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від оборонних ліній, які вони підготували вздовж височин, та інтегрувати річку Оскіл як природну перешкоду, спробувавши відбити Куп’янськ, – вважають британські розвідники.

На північному сході оперативні наміри Росії, очевидно, передбачають перебування в обороні.

У Міноборони Великої Британії не виключають: російське командування побоюється, що в цьому секторі Україна може спробувати здійснити великий наступ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 393-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Олег Синєгубов

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