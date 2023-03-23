РФ хоче відбити Куп’янськ – британська розвідка
Російські війська, імовірно, прагнуть відбити Куп’янськ Харківської області, оскільки це місто є важливим логістичним вузлом.
Таке припущення зробили в розвідці Міноборони Великої Британії, проаналізувавши запеклі бої, що точаться, починаючи з березня 2023 року, на ділянці лінії фронту Сватове – Кремінна на півночі Луганської області.
За інформацією, яка є в розпорядженні британської розвідки, Росія частково відновила контроль над безпосередніми підступами до Кремінної.
Місцями, зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії, РФ просунулася на кілька кілометрів.
– Російське командування, імовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від оборонних ліній, які вони підготували вздовж височин, та інтегрувати річку Оскіл як природну перешкоду, спробувавши відбити Куп’янськ, – вважають британські розвідники.
На північному сході оперативні наміри Росії, очевидно, передбачають перебування в обороні.
У Міноборони Великої Британії не виключають: російське командування побоюється, що в цьому секторі Україна може спробувати здійснити великий наступ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 393-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Олег Синєгубов