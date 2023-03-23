Март, 23 в 12:40

Утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался громкий взрыв.

Об этом сообщил городской глава Иван Федоров.

Обновлено в 12:40. Как стало известно, от взрыва пострадал полицейский-коллаборант Сергей Сковырко.

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– Шел на работу и свернул не туда. Хотя он “свернул не туда”, как только согласился на сотрудничество с врагом. Так что палата в больнице – закономерное следствие неправильно избранного пути, – пересказывает детали утреннего инцидента Иван Федоров.

Обновлено в 08:34. После утреннего взрыва на улицу Ивана Алексеева съехались фейковые полицейские и спасатели, потому что у пожарной части якобы нашли самодельное взрывное устройство.

Оккупационные власти сообщили о пострадавшем среди “полицейских”.

Иван Федоров тогда предположил, что после инцидента захватчики могут перекрыть улицу и искать “диверсантов”.

– Паника начинается, – иронизирует городской глава Мелитополя.

Напомним, что, как стало известно Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, российское командование перебросило в Мелитополь срочников из одной из воинских частей, дислоцирующейся в Южной Осетии.

По данным украинской стороны, только с 1 по 10 марта в воинской части подписали контракт для участия в войне против Украины более 50 срочников.

Их перебросили в Мелитополь без должной боевой подготовки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 393-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров

Фото: Иван Федоров