Потужний вибух у Мелітополі: окупанти заявляють про поранення “поліцейського”

Березень, 23 в 8:34

Уранці 23 березня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

Оновлено о 08:34. Після ранкового вибуху, зауважує мер, на вулицю Івана Алєксєєва з’їхалися фейкові поліцейські та рятувальники, тому що біля пожежної частини нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій.

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Окупаційна влада повідомляє про постраждалого серед “поліцейських”.

Іван Федоров не виключає, що після інциденту загарбники перекриють вулицю та шукатимуть “диверсантів”.

– Паніка починається, – іронізує міський голова Мелітополя.

Нагадаємо, як стало відомо Генеральному штабу Збройних сил України, російське командування перекинуло до Мелітополя строковиків з однієї із військових частин, що дислокується в Південній Осетії.

За даними української сторони, лише з 1 до 10 березня у військовій частині підписали контракт для участі у війні проти України понад 50 строковиків.

Їх перекинули до Мелітополя без належної бойової підготовки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 393-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров