В УПЦ МП заявили, що “захищатимуть” лавру і не підуть на “компроміси”

Березень, 23 в 14:29

Члени синоду Української православної церкви (Московського патріархату) заявили, що захищатимуть Києво-Печерську лавру “всіма законними засобами”.

Про це йдеться у зверненні синоду УПЦ МП.

– Закликаємо всіх кріпитися у вірі, підсилити свої молитви і всіма законними засобами захищати нашу найдорожчу святиню – Свято-Успенську Києво-Печерську лавру, – йдеться у повідомленні.

Священники заявили, що влада “зневажає і плюндрує святині, намагаючись їх всебічно залякати, умовити на якийсь “компроміс” і, в результаті, просто знищити”.

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Окрім того, за їхніми словами, УПЦ МП відновлювала, відбудовувала та прикрашала споруди лаври, які були в неї в оренді з 1988 року.

10 березня 2023 року Національний заповідник Києво-Печерська лавра зобов’язав представників УПЦ МП залишити територію та будівлі Лаври до 29 березня.

Митрополит УПЦ МП Павло (Петро Лебідь) відреагував обуренням на рішення заповідника Києво-Печерська лавра розірвати контракт з релігійною організацією.

Згодом намісник Свято-Успенського монастиря митрополит Павло заявив, що священнослужителі УПЦ МП не планують залишати територію Києво-Печерської лаври.

Джерело: УПЦ