Парламент Швеции одобрил отправку в Украину Archer, Leopard2 и боеприпасов

Март, 24 в 0:01

Парламент Швеции (риксдаг) одобрил предложение правительства страны о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который должны войти самоходные артиллерийские установки Archer и танки Leopard 2.

Такое решение парламент принял 23 марта в рамках изменений в бюджет на 2023 год.

Согласно решению, правительство Швеции может передать Украине военное оборудование и боеприпасы на общую сумму 6,2 млрд крон (554 млн евро).

Сейчас смотрят

— Это танки, артиллерийские орудия типа САУ Archer и легкое противотанковое оружие Robot 97, а также боеприпасы, — говорится в сообщении на сайте парламента.

Также правительству Швеции разрешили принять решение о продаже 14 артиллерийских установок типа Archer Великобритании, которая ранее передала Украине свои AS90.

Для финансирования этого предложения ассигнования на ВС Швеции в течение 2023 года будут увеличены на 730 млн шведских крон, а на период до 2028-го расходы должны быть увеличены на 6,1 млрд крон.

— Правительство аргументирует это тем, что в интересах Швеции предлагать Украине оборонное оборудование, — отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее правительство Швеции одобрило передачу Украине 8 САУ Archer и 10 танков Leopard 2.