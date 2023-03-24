Парламент Швеції схвалив відправлення до України Archer, Leopard2 та боєприпасів

Березень, 24 в 0:01

Парламент Швеції (ріксдаг) схвалив пропозицію уряду країни про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого мають увійти самохідні артилерійські установки Archer та танки Leopard 2.

Таке рішення парламент ухвалив 23 березня у рамках зміни до бюджету на 2023 рік.

Згідно з рішенням, уряд Швеції може передати Україні військове обладнання та боєприпаси на загальну суму 6,2 млрд. крон (554 млн. євро).

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– Це танки, артилерійські гармати типу САУ Archer та легка протитанкова зброя Robot 97, а також боєприпаси, – йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

Також уряду Швеції дозволили ухвалити рішення про продаж 14 артилерійських установок типу Archer Великобританії, яка раніше передала Україні свої AS90.

Для фінансування цієї пропозиції асигнування на ЗС Швеції протягом 2023 року буде збільшено на 730 млн шведських крон, а на період до 2028-го витрати мають бути збільшені на 6,1 млрд крон.

– Уряд аргументує це тим, що в інтересах Швеції пропонувати Україні оборонне обладнання, – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше уряд Швеції схвалив передачу Україні 8 САУ Archer та 10 танків Leopard 2.