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Факты / Україна

Генерал-майор СБУ объяснил, сможет ли РФ набрать в армию заявленные 400 тыс. человек

Малиновская Ангелина, редактор ленты
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РФ в течение определенного времени сможет набрать заявленные 400 тыс. в свою армию для войны против Украины.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

– У них огромный потенциал личного состава и те 400 тысяч, которые они поставили за цель, они все равно их наберут. Я думаю, что они и скрытую мобилизацию будут проводить, но вместе с тем проблема же не в этом, проблема, во что их обудь, одеть, где взять эти снаряды, – говорит он.

При этом Ягун заявил, что Россия теряет огромное количество своего личного состава.

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– Ничего не готовится. Мы рассказывали в конце января – начале февраля, что на самом деле происходило с возможным наступлением РФ. Россия использовала старый советский принцип, когда направление главного удара не определялось и они концентрировали сам резерв подальше от фронта и пытались наступать на всех участках, прощупывая, где удастся. РФ этого не удалось.

Россия, теряя бешеное количество своего личного состава, была вынуждена этот резерв размазывать по линии фронта. Поэтому говорить, что они где-то держат и будут пытаться включиться в какую-нибудь борьбу, очень сложно. Я в это не верю, – сообщает генерал-майор СБУ.

Фото: СС

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