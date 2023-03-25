Генерал-майор СБУ пояснив, чи зможе РФ набрати в армію заявлені 400 тис. осіб

РФ протягом певного часу зможе набрати заявлені 400 тис. у свою армію для війни проти України.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун.

– У них величезний потенціал особового складу і ті 400 тисяч, які вони поставили за мету, вони все одно їх наберуть. Я думаю, що вони і приховану мобілізацію будуть проводити, але разом з тим проблема ж не в цьому, проблема, у що їх взути, одягнути, де взяти ті снаряди, – говорить він.

При цьому Ягун заявив, що Росія втрачає шалену кількість свого особового складу.

– Нічого не готується. Ми розповідали наприкінці січня – на початку лютого, що насправді відбувалося з можливим наступом РФ. Росія використала старий радянській принцип, коли напрямок головного удару не визначався і вони концентрували сам резерв подалі від фронту і намагалися наступати на всіх ділянках, випробуючи, де вдасться. РФ це не вдалося.

Росія, втрачаючи шалену кількість свого особового складу, змушена була цей резерв розмазувати по лінії фронту. Тому говорити, що вони десь щось тримають та будуть намагатися включитися в якусь боротьбу, дуже складно. Я в це не вірю, – розповідає генерал-майор СБУ.