Март, 25 в 21:48

Шаг за шагом Украина делает все возможное, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 25 марта.

— Почти завершилась еще одна неделя обороны, еще одна неделя, когда Украина стала крепче. И когда враг стал еще более изолированным, еще более безнадежным, — сказал он.

Президент добавил, что за эту неделю Украина получила новые решения о пакетах оборонной поддержки, как от Соединенных Штатов, так и от Литвы, Финляндии и Германии.

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— Шведский парламент утвердил уже 11-й пакет оборонной поддержки Украины. Есть пакет по безопасности и сильные договоренности с Японией — еще раз хочу поблагодарить премьер-министра Кишиду за продуктивный визит, — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер напомнил, что государственная экономика получила €1,5 млрд макрофинансовой помощи от ЕС, средства которой уже поступили на счета Национального банка.

Президент также рассказал, что правительство Хорватии приняло программу по лечению и реабилитации украинских раненых воинов.

В свою очередь Греция присоединилась к группе партнеров, работающих над созданием спецтрибунала.

Кроме того, Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа за эту неделю, сообщил Зеленский.

— Шаг за шагом делаем все возможное и везде, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом, — сказал президент.

Президент подчеркнул, что Россия должна проиграть на поле боя, а также в экономике, международных отношениях и в своих попытках отменить историческую правду.

— Кремль проигрывает и в своих попытках духовно поработить наших людей. Именно полномасштабный проигрыш России будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов, — сказал Зеленский.

Украинский лидер повторно поздравил Службу безопасности Украины, а также всех сотрудников и сотрудниц СБУ с профессиональным днем.

Президент напомнил, что на неделе завершилось обучение офицеров из Национальной гвардии, Военно-Морских сил и армии.

— От Харькова до Винницкой области, Львовщины, от Киева до Одессы. Национальная академия Нацгвардии, Киевский институт Нацгвардии, Одесская морская академия, еще Национальная академия сухопутных войск завершили специальный курс подготовки младших лейтенантов… Я благодарю весь преподавательский состав наших оборонных учебных заведений, всех родителей и наставников новых украинских офицеров! Верю, что нынешний выпуск приумножит славу Украины и усилит всех нас — все государство, — сказал он.

Владимир Зеленский напомнил, что на этой неделе правительство приняло важные решения, такие как активизация производства беспилотников.

— Всего в этом году как минимум 20 млрд грн будет направлено на закупку дронов для наших воинов. И это не предел, — сказал он.

Президент добавил, что решение по восстановлению Украины предусматривают очень широкий спектр потребностей.

— Всюду, где был на этой неделе в командировках, запросы требуют значительных ресурсов. Мы найдем эти ресурсы. Херсонщина, Харьковщина, Донетчина и каждый другой регион, пострадавший от боевых действий, — все вернутся к нормальной жизни, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский отдельно отметил сотрудничество с Международным уголовным судом, который на этой неделе дал Украине соглашение об открытии офиса прокурора МУС.

— Как на уровне нашей национальной юстиции, так и на международном уровне делаем все, чтобы российские военные преступники ответили буквально за каждый удар по Украине, по нашим людям, — сказал он.

Президент поблагодарил каждого украинского воина, и всех, кто сейчас в бою и защищает позиции и украинскую границу.