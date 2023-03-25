Шаг за шагом делаем все возможное, чтобы реваншизм РФ проиграл — Зеленский
Шаг за шагом Украина делает все возможное, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 25 марта.
— Почти завершилась еще одна неделя обороны, еще одна неделя, когда Украина стала крепче. И когда враг стал еще более изолированным, еще более безнадежным, — сказал он.
Президент добавил, что за эту неделю Украина получила новые решения о пакетах оборонной поддержки, как от Соединенных Штатов, так и от Литвы, Финляндии и Германии.
— Шведский парламент утвердил уже 11-й пакет оборонной поддержки Украины. Есть пакет по безопасности и сильные договоренности с Японией — еще раз хочу поблагодарить премьер-министра Кишиду за продуктивный визит, — сказал Владимир Зеленский.
Украинский лидер напомнил, что государственная экономика получила €1,5 млрд макрофинансовой помощи от ЕС, средства которой уже поступили на счета Национального банка.
Президент также рассказал, что правительство Хорватии приняло программу по лечению и реабилитации украинских раненых воинов.
В свою очередь Греция присоединилась к группе партнеров, работающих над созданием спецтрибунала.
Кроме того, Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа за эту неделю, сообщил Зеленский.
— Шаг за шагом делаем все возможное и везде, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом, — сказал президент.
Президент подчеркнул, что Россия должна проиграть на поле боя, а также в экономике, международных отношениях и в своих попытках отменить историческую правду.
— Кремль проигрывает и в своих попытках духовно поработить наших людей. Именно полномасштабный проигрыш России будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов, — сказал Зеленский.
Украинский лидер повторно поздравил Службу безопасности Украины, а также всех сотрудников и сотрудниц СБУ с профессиональным днем.
Президент напомнил, что на неделе завершилось обучение офицеров из Национальной гвардии, Военно-Морских сил и армии.
— От Харькова до Винницкой области, Львовщины, от Киева до Одессы. Национальная академия Нацгвардии, Киевский институт Нацгвардии, Одесская морская академия, еще Национальная академия сухопутных войск завершили специальный курс подготовки младших лейтенантов… Я благодарю весь преподавательский состав наших оборонных учебных заведений, всех родителей и наставников новых украинских офицеров! Верю, что нынешний выпуск приумножит славу Украины и усилит всех нас — все государство, — сказал он.
Владимир Зеленский напомнил, что на этой неделе правительство приняло важные решения, такие как активизация производства беспилотников.
— Всего в этом году как минимум 20 млрд грн будет направлено на закупку дронов для наших воинов. И это не предел, — сказал он.
Президент добавил, что решение по восстановлению Украины предусматривают очень широкий спектр потребностей.
— Всюду, где был на этой неделе в командировках, запросы требуют значительных ресурсов. Мы найдем эти ресурсы. Херсонщина, Харьковщина, Донетчина и каждый другой регион, пострадавший от боевых действий, — все вернутся к нормальной жизни, — подчеркнул он.
Владимир Зеленский отдельно отметил сотрудничество с Международным уголовным судом, который на этой неделе дал Украине соглашение об открытии офиса прокурора МУС.
— Как на уровне нашей национальной юстиции, так и на международном уровне делаем все, чтобы российские военные преступники ответили буквально за каждый удар по Украине, по нашим людям, — сказал он.
Президент поблагодарил каждого украинского воина, и всех, кто сейчас в бою и защищает позиции и украинскую границу.