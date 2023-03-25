Березень, 25 в 21:48

Кремль програє і у своїх намаганнях духовно поневолити українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 25 березня.

– Майже завершився ще один тиждень оборони, ще один тиждень, коли Україна стала міцнішою. І коли ворог став іще більш ізольованим, іще більш безнадійним, – сказав він.

Президент додав, що за цей тиждень Україна отримала нові рішення про пакети оборонної підтримки, як від Сполучених Штатів, так і від Литви, Фінляндії та Німеччини.

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– Шведський парламент затвердив уже 11-й пакет оборонної підтримки України. Є безпековий пакет і сильні домовленості з Японією – іще раз хочу подякувати Премʼєр-міністру Кішіді за продуктивний візит, – сказав Володимир Зеленський.

Український лідер нагадав, що державна економіка отримала €1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС, кошти якої вже надійшли на рахунки Національного банку.

Президент також розповів, що уряд Хорватії прийняв програму щодо лікування та реабілітації українських поранених воїнів.

Своєю чергою Греція приєдналася до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу.

Крім того, Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу за цей тиждень, повідомив Зеленський.

– Крок за кроком робимо все можливе і всюди, щоб російський реваншизм програв у кожному з елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом, – сказав президент.

Президент наголосив, що Росія має програти на полі бою, а також в економіці, міжнародних відносинах та в своїх намаганнях скасувати історичну правду.

– Кремль програє і у своїх намаганнях духовно поневолити наших людей. Саме повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз, – сказав Зеленський.

Український лідер повторно привітав Службу безпеки України, а також усіх співробітників та співробітниць СБУ з професійним днем.

Президент нагадав, що на тижні завершилося навчання офіцерів з Національної гвардії, Військово-Морських сил та армії.

– Від Харкова до Вінниччини, Львівщини, від Києва до Одеси. Національна академія Нацгвардії, Київський інститут Нацгвардії, Одеська морська академія, ще Національна академія сухопутних військ завершили спеціальний курс підготовки молодших лейтенантів… Я дякую всьому викладацькому складу наших оборонних навчальних закладів, усім батькам і наставникам нових українських офіцерів! Вірю, що цьогорічний випуск примножить славу України й посилить усіх нас – усю державу, – сказав він.

Володимир Зеленський нагадав, що цього тижня уряд ухвалив важливі рішення, як то активізація виробництва безпілотників.

– Загалом цього року як мінімум 20 млрд гривень буде спрямовано на закупівлю дронів для наших воїнів. І це не межа, – сказав він.

Президент додав, що рішення щодо відбудови України передбачають дуже широкий спектр потреб.

– Усюди, де був цього тижня у відрядженнях, запити вимагають значних ресурсів. Ми знайдемо ці ресурси. Херсонщина, Харківщина, Донеччина і кожен інший регіон, який постраждав від бойових дій, – усі повернуться до нормального життя, – наголосив він.

Володимир Зеленський окремо відзначив співпрацю з Міжнародним кримінальним судом, який цього тижня дав Україні угоду про відкриття офісу прокурора МКС.

– Як на рівні нашої національної юстиції, так і на міжнародному рівні робимо все, щоб російські воєнні злочинці відповіли буквально за кожен удар по Україні, по наших людях, – сказав він.

Президент подякував кожному українському воїну, та усім, хто зараз у бою і захищає позиції та український кордон.