Минулої доби ЗСУ збили ворожий гелікоптер Мі-24 та шість дронів – Генштаб
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Минулої доби наша авіація завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Наші воїни збили ворожий гелікоптер Мі-24 та шість безпілотників противника різних типів.
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Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, чотири райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та дві станції радіоелектронної боротьби.