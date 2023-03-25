Минулої доби ЗСУ збили ворожий гелікоптер Мі-24 та шість дронів – Генштаб

Березень, 25 в 6:44

Минулої доби наша авіація завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Наші воїни збили ворожий гелікоптер Мі-24 та шість безпілотників противника різних типів.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, чотири райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та дві станції радіоелектронної боротьби.