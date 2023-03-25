На Херсонщині окупанти відбирають у місцевих автівки з причепами та вивозять награбоване – Генштаб

Березень, 25 в 19:29

Росія продовжує грабувати населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Зокрема, у населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки, в які завантажують награбоване майно місцевих мешканців.

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Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 395-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: ГУР