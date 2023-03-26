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Факты / Україна

Ценой собственной жизни боретесь за свободу для каждого украинца: Залужный поздравил нацгвардейцев

Бедрак Виктория, редактор ленты
Валерій Залужний
Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил Национальную гвардию с профессиональным праздником.

Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

— Честь, мужество, закон — это те понятия, которые объединяют всех нацгвардейцев. За вами — не только правопорядок и безопасность. Ежедневно на поле боя вы совершаете подвиги, демонстрируете, что верность присяге и украинскому народу — это не просто пустые слова. Проявляете большую стойкость и отвагу. Ценой собственной жизни боретесь за свободу для каждого украинца, — говорится в сообщении.

Главнокомандующий отметил, что нацгвардейцы вместе с Вооруженными силами Украины с первых дней российской агрессии героически сражаются на самых сложных участках фронта.

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— Именно благодаря нашему единству и преданности Родине — мы непобедимы, — подчеркнул Залужный.

26 марта в Украине отмечают День Национальной гвардии.

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