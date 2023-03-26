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Факти / Україна

Ціною власного життя виборюєте свободу для кожного українця: Залужний привітав нацгвардійців

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Валерій Залужний
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав Національну гвардію з професійним святом.

Відповідне відео він опублікував у Telegram.

– Честь, мужність, закон – це ті поняття, що об‘єднують усіх нацгвардійців. За вами – не тільки правопорядок і безпека. Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, демонструєте, що вірність присязі та українському народу – це не просто пусті слова. Проявляєте неабияку стійкість та відвагу. Ціною власного життя виборюєте свободу для кожного українця, – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач зазначив, що нацгвардійці разом зі Збройними силами України з перших днів російської агресії героїчно б’ються на найскладніших ділянках фронту.

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– Саме завдяки нашій єдності та відданості Батьківщині – ми непереможні, – наголосив Залужний.

26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії.

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