Ціною власного життя виборюєте свободу для кожного українця: Залужний привітав нацгвардійців

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав Національну гвардію з професійним святом.

Відповідне відео він опублікував у Telegram.

– Честь, мужність, закон – це ті поняття, що об‘єднують усіх нацгвардійців. За вами – не тільки правопорядок і безпека. Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, демонструєте, що вірність присязі та українському народу – це не просто пусті слова. Проявляєте неабияку стійкість та відвагу. Ціною власного життя виборюєте свободу для кожного українця, – йдеться в повідомленні.