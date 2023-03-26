Ціною власного життя виборюєте свободу для кожного українця: Залужний привітав нацгвардійців
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав Національну гвардію з професійним святом.
Відповідне відео він опублікував у Telegram.
– Честь, мужність, закон – це ті поняття, що об‘єднують усіх нацгвардійців. За вами – не тільки правопорядок і безпека. Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, демонструєте, що вірність присязі та українському народу – це не просто пусті слова. Проявляєте неабияку стійкість та відвагу. Ціною власного життя виборюєте свободу для кожного українця, – йдеться в повідомленні.
Головнокомандувач зазначив, що нацгвардійці разом зі Збройними силами України з перших днів російської агресії героїчно б’ються на найскладніших ділянках фронту.
– Саме завдяки нашій єдності та відданості Батьківщині – ми непереможні, – наголосив Залужний.
26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії.