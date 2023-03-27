Март, 27 в 15:16

В Москве был слышен громкий взрыв, после чего в небе появилось черное дымовое кольцо.

Об этом пишут СМИ.

О причине взрыва и последствиях пока ничего не известно.

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Напомним, что 26 марта российские спасатели всю ночь тушили пожары на складах в Москве и Омске.

А 25 марта под Москвой произошло возгорание в цехе аккумуляторов на металлургическом заводе Фрегат, являющемся крупнейшим металлургическим заводом Российской Федерации.