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Факты / Україна

В небе появилось черное кольцо: в Москве раздался взрыв

Малиновская Ангелина, редактор ленты
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В небе появилось черное кольцо: в Москве раздался взрыв

В Москве был слышен громкий взрыв, после чего в небе появилось черное дымовое кольцо.

Об этом пишут СМИ.

О причине взрыва и последствиях пока ничего не известно.

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Напомним, что 26 марта российские спасатели всю ночь тушили пожары на складах в Москве и Омске.

А 25 марта под Москвой произошло возгорание в цехе аккумуляторов на металлургическом заводе Фрегат, являющемся крупнейшим металлургическим заводом Российской Федерации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 397-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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