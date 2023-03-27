В небе появилось черное кольцо: в Москве раздался взрыв
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В Москве был слышен громкий взрыв, после чего в небе появилось черное дымовое кольцо.
Об этом пишут СМИ.
О причине взрыва и последствиях пока ничего не известно.
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Напомним, что 26 марта российские спасатели всю ночь тушили пожары на складах в Москве и Омске.
А 25 марта под Москвой произошло возгорание в цехе аккумуляторов на металлургическом заводе Фрегат, являющемся крупнейшим металлургическим заводом Российской Федерации.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 397-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.